البترول توضح تفاصيل كشف هام في البحر المتوسط باحتياطيات واعدة من الغاز والمتكثفات

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:52 مساءً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحقيق كشف هام للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بواسطة شركة إيني الإيطالية، والذي يعد من ثمار السياسات التحفيزية التي تبنتها الوزارة وسداد مستحقات الشركاء، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي وخفض فاتورة الاستيراد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن شركة بترول بلاعيم “بتروبل” نجحت في حفر البئر الاستكشافية “دينيس غرب 1” بمنطقة دينيس البحرية قبالة سواحل بورسعيد، والتي تستثمر فيها شركة إيني كمشغل رئيسي وأظهرت التسجيلات الكهربية وجود طبقات حاملة للغاز، وتقديرات تشير إلى احتياطيات قدرها 2 تريليون قدم مكعب و130 مليون برميل متكثفات بترولية.

أضافت أن الكشف يقع على عمق مياه 95 مترًا، وعلى مسافة 70 كيلومترًا من الشاطئ، و10 كيلومترات فقط من تسهيلات إنتاج قائمة.

يشار إلى أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قد تفقد انطلاق اعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة منذ حوالي 5 اشهر في نوفمبر الماضي بواسطة الحفار المصري ( القاهر 2 ) التابع لشركة الحديثة للحفر.

وتجري حاليًا أعمال تجهيز البئر للاختبار وتحديد معدلات الإنتاج، ومن المقرر وضعه على خريطة الإنتاج، عقب استكمال أعمال التنمية التي تشمل إنشاء منصة إنتاج بحرية وحفر آبار تقييمية وتنموية.

ومن المتوقع أن يفتح هذا الكشف آفاقًا جديدة لاكتشافات مماثلة في المناطق المتقادمة بالبحر المتوسط، مثل تمساح ورأس البر، بما يعزز الاحتياطيات المؤكدة ويدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.

