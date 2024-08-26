انت الأن تتابع خبر "عليك تجنبها" .. هذه الأطعمة تحولك "عجوزا" قبل الأوان .. احذر من تناولها ... أبرزها الخبز الأبيض... متجيش تقول معرفش ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقول خبراء التغذية إن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساهم في تسريع عملية الشيخوخة بالجسم، ويعتبر تناول السكر بكميات زائدة في وجبة الإفطار من أبرز العادات الضارة التي يقوم بها الناس يرتبط ارتفاع مستويات السكر بشيخوخة الجلد وتغييرات صحية غير مرغوب فيها، لذلك يجب تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكر حتى لا يتسرع عملية الشيخوخة ولا تحدث تأثيرات سلبية على الصحة.

أطعمة تسرع من ظهور أمراض الشيخوخة

استبدل البطاطا المقلية بالبطاطا الحلوة المقلية لأن الأخيرة تحقق هدفين:

إحداهما في تلبية الشعور بالرضا، والآخر في إنتاج البروتين أو الدهون التي تختلط مع السكر بسبب القلي والملح.

الأطعمة المقلية بالزيت عند درجات حرارة عالية تطلق جذورا حرة يمكن أن تسبب أضرارا للبشرة على المستوى الخلوي.

كما يسرع التعرض للجذور الحرة عملية الشيخوخة بسبب التشابك، والذي يؤثر على جزيئات الحمض النووي ويمكن أن يؤدي إلى ضعف مرونة الجلد.

استبدل الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من القمح النابت

عندما تتفاعل الكربوهيدرات المُكررة مع البروتين، يتم إنتاج مركبات AGEs التي تسبب تأثيراً مباشراً على الأمراض المزمنة وعملية الشيخوخة.

استبدل السكر الأبيض بالفاكهة أو العسل