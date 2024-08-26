انت الأن تتابع خبر عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون من .. البراز المتحجر في دقائق معدودة دون الحاجة للطبيب ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنظيف القولون عبارة عن طرد الفضلات خارج الجسم، والحفاظ على القولون شيء في غاية الأهمية لأن القولون هو العضو الذي يربط بين الامعاء والمستقيم. وهو المسؤول عن امتصاص الطعام والماء الذي لا يحتاجه الجسم ويكمل عملية الهضم عن طريق التخلص من تلك الفضلات وتمرريها إلى المستقيم. لذلك يحتاج القولون دائمًا إلى عملية تنظيف لكي يقوم بمهامه على أكمل وجه ، لذا سنعرض لكم في هذا المقال وصفات طبيعية فعالة لتنظيف القولون.

وصفات طبيعية لتنظيف القولون

السنا:-

عشبة السنا هي عشبة لها مفعول قوي وسريع عند استخدامها.

تعد مليت طبيعي يقوم بتحفيز حركة الأمعاء وتسهل عملية نقل الفضلات إلى المستقيم. ولكن لابد أن يتم استخدامها تحت إشراف طبي بسبب أثاره الجانبية مثل الغثيان.

الليمون:

يستخدم الليمون في تنظيف القولون. يعتبر عصير الليمون المحلي بغسل النحل من أفضل الوصفات التي تعزز القولون وتجعله قادرا على أداء مهامه.

أعشاب الدردار الأحمر:

تعتبر من الأعشاب النادرة، والتي تعمل على الحد من الإسهال الحاد وايضا الإمساك المزمن. لأنها تعمل على تهدئة المعدة

عشبة بذر الكتان :-

بذور الكتان هي عشبة غنية بعناصر غذائية كثيرة مثل الأوميجا ومضادات الأكسدة والمعادن الهامة. تعزز بذور الكتان العملية الهضمية وتقلل خطر إصابة الإنسان بسرطان القولون والمعدة.

يسهم تنظيف القولون على التخلص من المشاكل التالية:

انتفاخات البطن والغازات .

الإمساك.

الصداع.

التهابات المعدة.

تهيج القولون.

مشاكل عسر الهضم.