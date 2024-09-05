هتقولي ياريتني جربتها من زمان!!.. طبيبة هندية مشهورة قالتلى حطى الطماطم على شعرك لعلاج شيب الشعر الأبيض نهائى بدون حنة ولا صبغة.!

انت الأن تتابع خبرهتقولي ياريتني جربتها من زمان!!.. طبيبة هندية مشهورة قالتلى حطى الطماطم على شعرك لعلاج شيب الشعر الأبيض نهائى بدون حنة ولا صبغة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الوصفات المنزلية التي يعتقد البعض أنها قد تساعد في تقليل مظهر الشعر الأبيض، ومنها وصفة الطماطم ومع ذلك يجب أن نلاحظ أنه لا توجد دلائل علمية قوية تثبت قدرة الطماطم أو أي مكون طبيعي آخر على القضاء على الشيب نهائيا، حيث أن الشيب مرتبط بالجينات وفقدان الميلانين في الشعر.

وصفة الطماطم للشعر:

الطماطم غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وقد تستخدم في تحسين صحة الشعر وليس للتخلص من الشعر الأبيض بشكل نهائي. إليك وصفة يمكنك تجربتها:

المكونات:

ثمرة طماطم ناضجة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند (اختياري للترطيب).

الطريقة:

قشري الطماطم واهرسيها للحصول على عصير.

أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إلى عصير الطماطم.

ضعي الخليط على فروة الرأس والشعر، ودلكيه بلطف.

اتركي الخليط لمدة 20-30 دقيقة.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

الفوائد الطماطم للشعر