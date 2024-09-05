حتى لو عجوز ووشك مكرمش.. هذه العشبة الجبارة هترجعلك لك شبابك بشكل يفوق الخيال

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رياض - احمد صلاح - تهتم الكثير من السيدات باستمرار بالعناية بالبشرة من حيث التخلص من كل مز التصبغات والبقع الداكنة الموجودة على البشرة، وبشكل خاص الخطوط الرفيعة والتجاعيد التي تظهر عليها لهذا السبب يتم البحث عن أفضل الخلطات الطبيعية المستعملة، من أجل القضاء علة التجاعيد والشيخوخة بسبب أنها تساعد في تعزيز المظهر الجميل للبشرة، بجانب أيضا الوقاية من آثار الشمس الحارقة التي تساهم في حماية الجلد من الأضرار السلبية التي تؤثر عليه، مثل سرطان الجلد.

خلطة الجنكة لإزالة التجاعيد والتضبغات من البشرة

حتى نقوم بتجهيز خلطة الجنكة للتخلص من كل التجاعيد والتصبغات الموجودة على البشرة لا بد من أن نقوم بتجهيز المكونات التي تتكون في:.

الجنكة بيلوبا.

كمية من الكريم المرطب المناسب للبشرة.

خطوات العمل

لا بد من أن يتم وضع الجنكه بيلوبا على الجلد أولا وهذا من أجل التأكد من عدم وجود كل من الحساسية والتهيج في الجلد.

في حالة عدم حدوث أي شيء للجلد يتم خلط كمية الجنكة بيلوبا مع كريم المرطب الملائم معاً.

نحرص دائما على استعمال الخليط بكل لطف على البشرة بجانب أيضا التركيز على كل المناطق التي تحتوي على التصبغات.

كما نحرص دائما على استعمال الخليط على الأقل مرتين في اليوم من أجل الحصول على نتائج مبهرة.

أهمية وصفة الجنكة للبشرة