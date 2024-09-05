انت الأن تتابع خبر هتخلي ريحتك نضافة وكله هيسألك عنها.. اعرفي إزاي تعملي المخمرية بنفسك في البيت بنتيجة هتبهرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر المخمرية من أدوات التجميل والعناية بالجسم التي لا تستغنى عنها الكثير من الفتيات، حيث تلعب دور أساسي في ترطيب الجسم وإعطاء رائحة عطرة تدوم طوال اليوم، وقد تلجأ الكثير من الفتيات إلى شرائها من المحلات بأسعار مرتفعة على الرغم من سهولة تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، لذا نستعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل المخمرية لتعطير الجسم.

طريقة عمل المخمرية في المنزل

إذا كنتِ ترغبين في تحضير المخمرية، تابعي معنا هذا المقال واحضري المكونات التالية:

وصفة المخمرية لتفتيح الأماكن الداكنة

المكونات:

2 ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الورد.

ملعقة واحدة من الفازلين.

ملعقة كريم مرطب.

زيت اللافندر الخام.

طريقة تحضير المخمرية لتعطير وتفتيح الجسم

أولًا ضعي نصف كوب من الماء على نار هادئة ومقدار النشا وقلبي المكونات معًا حتى تمام التجانس.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه جانبًا حتى يهدأ تمامًا، ثم ضعي عليه الكريم المرطب وزيت الورد والفازلين وزيت اللافندر.

قلبي الخليط معًا جيدًا حتى يصبح قوامه كريمي ناعم، ثم اسكبي الخليط في علبة صغيرة نظيفة ومعقمة وضعيها في الثلاجة لحين الاستخدام.

الطريقة الصحيحة لاستخدام المخمرية