خلطات لتبيض الوجه واليدين والرجلين سريعة ومجربة بمواد طبيعية 100%

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رياض - احمد صلاح - أقوى وصفات طبيعية لتفتيح الوجه واليدين، ترغب العديد من الفتيات في الحصول على وصفات طبيعية للتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة الناتجة عن التعرض باستمرار لأشعة الشمس أو بسبب جفاف البشرة الذي يؤدي إلى تصبغات الوجه وجفافه، لذلك يبحثون عن وصفات طبيعية خالية من المواد الكيميائية التي تسبب العديد من الأضرار، كما يفضلونها عن عمليات الليزر التي تحتاج إلى أسعار باهظة ليست في متناول الجميع، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم عدة وصفات لتفتيح البشرة واليدين.

أقوى وصفات طبيعية لتفتيح الوجه واليدين

يمكن معرفة أقوى وصفات طبيعية لتفتيح الوجه واليدين من خلال الآتي:

وصفة البرتقال والحليب:

كوب من الحليب.

ملعقة ك من العسل الأبيض.

قشر برتقال مجفف.

طريقة التحضير:

نضع قشر البرتقال في المطحنة ونقوم بطحنه جيداً حتى يصبح ناعماً.

نحضر وعاء ونضع به قشر البرتقال المطحون مع العسل والحليب، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام متجانس.

نضع هذا الخليط على الوجه واليدين ونوزعه جيداً.

يترك الخليط لمدة ربع ساعة حتى يجف.

نقوم بفرك الخليط كي يتم إزالة الجلد الميت والتصبغات.

يغسل الوجه واليدين بالماء الفاتر.

يفضل تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج الممكنة.

وصفة الموز والليمون لتفتيح البشرة واليدين

المكونات:

قشر ثلاث موزات.

نصف كوب صغير من الحليب.

ليمونه واحدة.

طريقة التحضير:

نضع قشر الموز والليمون بالخلاط الكهربائي ونستمر في التشغيل حتى تصبح المكونات ناعمة.

يضاف إلى هذا الخليط الحليب بالتدريج حتى يكون القوام كريمي.

يوضع على الخليط على الوجه واليدين.

نتركه لمدة نصف ساعة أو أكثر أي حتى يجف تماماً.

يغسل الوجه واليدين جيداً بالماء.

كريم جليسوليد والليمون لتفتيح الركب والأكواع

في البداية أحضري عبوة صغيرة الحجم من كريم جليسوليد الأحمر، وأحضري ليمونه بحجم كبير.

قومي بعصر الليمون جيداً واخفقي العصير مع الكريم حتى تتجانس المكونات سوياً.

قبل النوم مباشرة ضعي كمية من الكريم على منطقة الكوع والركب وكذلك عقل الأصابع وأي مكان تريدين تفتيحه فى الجسم.

ومع التكرار اليومي سوف تلاحظون الفرق والنتائج المبهرة.