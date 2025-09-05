الرياض - كتبت رنا صلاح - تحتوي الطبيعة على العديد من المنتجات المفيدة التي يمكن الاستفادة منها في مجالات مختلفة من حياتنا اليومية، مثل النباتات والفواكه وغيرها من الأشياء الأخرى لبقاء الإنسان، ومع ذلك، قد نرتكب أحيانًا أخطاء شائعة عندما نعتقد أن بعض هذه المنتجات لا تصلح إلا للإستهلاك فقط وليس لها استخدامات أخرى، بينما يمكن استخدامها بطرق أخرى غير متوقعة.

ضاع عمرنا وأحنا منعرفش.. لماذا يجب عليك وضع القليل من إكليل الجبل في حذائك قبل النوم؟

يتم استخدام هذا النبات في الطهي، إذ أن رائحته وفوائده تمنح أطباق الطعام نكهة شهية، ولكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لاستخدامه، حيث أن إكليل الجبل هو نبات مميز للغاية يستخدم في الطبخ لأنه يمنح نكهة إضافية للطعام.

وعلى الرغم من ذلك، لا يستخدم هذا النبات العطري لهذا الغرض فقط، إذ أن خصائصه الطبية والغذائية مفيدة أيضًا في مجالات أخرى، ويستخدم في الطب التقليدي لخصائصه المضادة للأكسدة، التي تساعد الجسم في محاربة الجذور الحرة، فهو منتج جيد جدًا ضد الالتهابات، كـ التهاب المفاصل، ولديها القدرة على مكافحة وتقليل التورم المرتبط ببعض الأمراض.

وضع إكليل الجبل في الحذاء قبل النوم

إلى جانب ذلك، توجد طريقة رائعة في استخدامه لا يعملها إلا القليل من الناس وقد تساعدنا على منح نتائج مدهشة، وهي وضع إكليل الجبل في الأحذية قبل الذهاب إلى النوم، إذ يتمتع اكليل الجبل بخصائصه الكثيرة، ويعد حليفًا قويا ضد ظهور الفطريات على القدمين، كما إن وضع كمية صغيرة في الحذاء قد يساعد على منع تكاثر الفطريات، ويحافظ على القدمين منتعشتين وجافتين.

تعد هذه النصيحة مفيدة للأشخاص الذين يذهبون كثيرًا في المسابح أو الذين يتعرضون باستمرار للماء بحكم عملهم أو أنشطتهم، حيث يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفطريات، ويعتبر استخدام إكليل الجبل وسيلة جيدة لحماية الأقدام، إلى جانب إنه موسع وعائي طبيعي يساعد على تحسين الدورة الدموية في الأطراف السفلية، مما يساهم في تخفيف التورم والشعور بالتعب.