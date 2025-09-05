الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد عشبة الحرجل من النباتات الطبية التقليدية التي حازت على شهرة واسعة في الطب الشعبي، بفضل خصائصها العلاجية المتنوعة وفوائدها الكبيرة للصحة. ومن أبرز أدوارها المميزة قدرتها على المساعدة في التخسيس والتخلص من الدهون الزائدة، إلى جانب دعم صحة الجهاز الهضمي والتنفس ومقاومة بعض الأمراض المزمنة.

«معجزة للتنحيف من قلب الطبيعة!».. الحرجل ورق أخضر هيغير شكل جسمك وصحتك في وقت قصير!

فوائد عشبة الحرجل للتخسيس

تلعب عشبة الحرجل دورًا مهمًا في التحكم بالوزن والوقاية من السمنة، إذ تساعد على:

حرق الدهون المتراكمة خاصة في منطقة البطن والخصر.

تعزيز الإحساس بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناول.

المساعدة على تناول الطعام ببطء وبالتالي التحكم في السعرات الحرارية.

خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من تراكم الدهون.

يمكن تناولها على شكل شاي دافئ للحصول على نتائج أفضل عند الانتظام في شربها.

فوائد إضافية لعشبة الحرجل

1. إذابة دهون البطن

تساهم في التخلص من الدهون العنيدة المتراكمة.

عند خلطها مع الزنجبيل المغلي تمنح شعورًا بالشبع وتعزز عملية الحرق.

2. دعم صحة الجهاز التنفسي والهضمي

تخفف من أعراض الحساسية الصدرية وأمراض القصبة الهوائية.

تهدئ التهابات المعدة والأمعاء وتعالج اضطرابات المسالك البولية.

تساعد على شفاء بعض الجروح والتهابات الجلد.

3. مقاومة سرطان المعدة

أظهرت الدراسات أن الحرجل غني بأكثر من 50 مركبًا طبيعيًا نشطًا، يتمتع بخصائص مضادة للسرطان، خصوصًا في حالات سرطان المعدة، كما يعمل على مقاومة التشنجات العصبية.

طريقة تحضير شاي الحرجل للتخسيس

المكونات:

ملعقة صغيرة من عشبة الحرجل المجففة.

كوب ماء مغلي.

نصف ليمونة (اختياري).

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

خطوات التحضير:

ضع أوراق الحرجل في كوب.

أضف الماء المغلي واتركه مغطى من 10 – 15 دقيقة.

صفِّ المشروب وتناوله دافئًا.

يمكن إضافة الليمون أو العسل لتحسين الطعم.

طريقة الاستخدام:

يُشرب كوب إلى كوبين يوميًا قبل الوجبات.

يُنصح بعدم الإفراط لتجنب أي آثار جانبية محتملة.

الخلاصة

عشبة الحرجل ليست مجرد نبات للتخسيس، بل هي علاج طبيعي متكامل يساهم في:

إذابة الدهون وحرق السعرات.

تحسين الهضم وتنظيم الشهية.

دعم صحة الجهاز التنفسي.

المساهمة في الوقاية من الأمراض المزمنة.

ومع ذلك، يُفضل تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن للحصول على أفضل النتائج.