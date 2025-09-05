الرياض - كتبت رنا صلاح - تخيل أن كل رشفة تحمل سر الكون، وأن كل نفحة من عبير الطبيعة تهمس بأحلام لم تروى بعد، هناك بين خيوط الضوء وظلال اللحظة، ينبثق الحبهان كرسالة صغيرة من الحياة، يحمل بين حباته دفء الشمس ولمعان القمر، وكأنه يهمس لك أن الصحة ليست وجهة بعيدة، بل رحلة تبدأ بلحظة واحدة، لمسة طبيعية، ونكهة تعانق روحك قبل جسدك، فتشعر بأن كل جزء منك ينبض بالطاقة والجمال، وكأن العالم كله صنع لتتذوقه عين القلب قبل اللسان.

«قولوا وداعاً للكرش المحرج»... حبة واحدة تقضي على الدهون المتدلية قبل النوم وترى الفرق في يوم واحد

يمكن للحبهان أن يصبح شريكك اليومي للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، عبر مشروب سهل التحضير:

فابدأ بتسخين الحليب قليل الدسم، ثم أضف ملعقتين من الحبهان المطحون مع التحريك المستمر حتى يمتزجا جيدًا.

وبعد ذلك يمكنك إضافة القليل من السكر الدايت لإضفاء لمسة حلاوة طبيعية.

يترك المشروب ليبرد قليلًا قبل تناوله، ومن الأفضل شربه صباحًا ومساءً بانتظام.

بهذا الروتين البسيط سوفةتلاحظ تحسنًا تدريجيًا في مظهر البطن، مع شعور متجدد بالخفة والنشاط، مما يعزز الرشاقة ويجعل الجسم أكثر استعدادًا لممارسة حياته اليومية بكل حيوية.

فوائد الحبهان والأعشاب المكملة

بعيدًا عن دوره في إنقاص الوزن، يمتاز الحبهان بخصائص صحية متعددة، فهو يهدئ المعدة، ويحسن رائحة الفم بفضل تأثيره المضاد للبكتيريا والفطريات، كما يحفز الهضم الطبيعي ويقلل الشهية بطرق صحية، وإلى جانبه تكمل أعشاب مثل الكرفس، الفجل، الخس، والجرجير دوره في فقدان الوزن، خاصة عند شرب كميات كافية من الماء وتناول أطعمة غنية بالألياف، وباستخدام هذه التركيبة المتكاملة يصبح تأثيرها شاملًا، إذ يساهم في الرشاقة والصحة العامة والطاقة اليومية، لتصبح وصفة طبيعية تعيد لجسدك حيويته وجماله.