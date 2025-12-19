الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد القرنفل من أكثر التوابل شائعة الاستخدام لما له من خصائص طبية، وقد تبين أن نقعه في الماء طوال الليل وتناوله صباحًا له تأثير مفيد على الجسم، وقد أشاد الكثيرون بقدرته على تحسين الهضم، وتعزيز صحة البشرة، وحتى المساعدة في الوقاية من نزلات البرد، وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف انديا”.

ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟

وهناك عدة فوائد لشرب ماء القرنفل يوميًا وفق ما ذكرها موقع تايمز أوف انديا وهي كالتالي:

تأثير القرنفل على المعدة

إذا كنت تستيقظ وتشعر بالانتفاخ وثقل المعدة، فيساعد ماء القرنفل جسمك على إفراز الإنزيمات التي تهضم الطعام، كما أنه يهدئ الأمعاء لمن يعانون من الغازات أو الانزعاج، بالإضافة إلى ذلك، يعرف القرنفل بخصائصه الفعالة في تعزيز صحة الفم وتسكين آلام الأسنان، إذ يقتل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، وبالتالي فإن شرب الماء في الصباح يُنعشك من الداخل إلى الخارج.

عملية التمثيل الغذائي وضبط سكر الدم

ماء القرنفل يساعد على حرق الدهون ومنح الجسم طاقة كبيرة، بفضل مركب الأوجينول الموجود فيه، الذي يعزز قدرة الجسم على معالجة الطعام بكفاءة أكبر، وكأن محرك الجسم يعمل بسرعة كبيرة، خاصة عند المواظبة على تناوله، كما يساهم في ضبط مستوى السكر في الدم، إذ يبطئ وصول السكر إلى الدم، مما يحافظ على طاقتك بشكل متوازن دون ارتفاعات أو انخفاضات مفاجئة، ومع ذلك، لا يعد بديلًا عن الأدوية في حالة وجود مشاكل صحية.

مضاد قوي للالتهابات ومفيد للكبد

يعاني الكثير من الأشخاص من آلام المفاصل وتيبسها وأيضًا آلام العضلات، ويمكن لمركب الأوجينول الموجود في القرنفل أن يساعد في تهدئة الالتهابات وتخفيف هذه الآلام، لذا إذا كنت تعاني من آلام في الركبتين أو غير ذلك فإن تناول القليل من ماء القرنفل كل يوم قد يحدث فرقًا بمرور الوقت، بالإضافة إلى أنه مفيد لصحة الكبد وهو البطل المجهول في جسمك، حيث إنه يصفي كل الفضلات والسموم، ويساعد القرنفل على حمايته والحفاظ على عمله بكفاءة وسلاسة.

يعالج السعال وآلام الصدر

وفي حالة إذا كنت تعاني من السعال أو احتقان أو ألم في الصدر في الصباح، فيساعد القرنفل على تخفيفه، حيث إنه من العلاجات التقليدية لنزلات البرد، فكل ما عليك هو أخذ ثلاث أو أربع حبات قرنفل، ومن ثم وضعها في كوب من الماء ليلًا، واشرب هذا الماء عند الاستيقاظ، وقد يقوم بعض الناس بغلي القرنفل بدلًا من ذلك، وبالتالي يعزز من نكهته، لكن نقعه طوال الليل يُعطي نتيجة جيدة.