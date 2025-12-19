الرياض - كتبت رنا صلاح - يهتم كثير من الباحثين والمتخصصين بإجراء دراسات حول الأمراض التي قد تهدد صحة الإنسان، كما يسعون إلى رصد العلامات المبكرة التي تنذر بظهورها، ومن أبرز هذه العلامات لون اللسان، إذ تشير العديد من الدراسات الطبية إلى أن تغير لون اللسان قد يعكس الحالة الصحية العامة للجسم.

كيف تعرف مرضك من لسانك؟.. 8 ألوان تخبرك بحالتك الصحية

ووفقًا لما ذكرته مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية، فإن لون اللسان يعد مؤشرًا مهمًا يمكن من خلاله اكتشاف احتمالية الإصابة ببعض المشكلات الصحية أو الأمراض، حيث يرتبط مظهر اللسان بعدة وظائف حيوية داخل الجسم.

لون اللسان والحالة الصحية

كشفت المجلة الألمانية المتخصصة في الشؤون الصحية عن دلالات ألوان اللسان المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:

اللون الوردي الفاتح

يدل على لسان صحي وحالة عامة جيدة للجسم.

اللون الأحمر الشاحب

قد يشير إلى الإصابة بفقر الدم.

اللون الأحمر الشديد مع نتوءات حبيبية صغيرة

قد يكون علامة على الحمى القرمزية.

اللون الأحمر الداكن

قد ينذر بوجود مشكلات في الكبد.

اللون الأبيض أو الأبيض المائل للرمادي أو الأصفر

قد يدل على متلازمة القولون العصبي، أو وجود عدوى فطرية، أو اضطرابات في الجهاز الهضمي.

اللون الأزرق

يشير إلى نقص إمداد الجسم بالأكسجين، وقد يكون مرتبطًا بأمراض الرئة.

اللون البني

قد يكون ناتجًا عن التدخين الشره أو وجود مشكلات في الكلى أو الجهاز الهضمي.

اللون الأسود

يحدث أحيانًا نتيجة تناول بعض المضادات الحيوية.

ملمس اللسان الصحي

اللسان الصحي يتميز بسطح خشن قليلًا، بينما يشير السطح الأملس واللامع إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن أو الإصابة بتليف الكبد، بحسب المجلة.