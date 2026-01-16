الرياض - كتبت رنا صلاح - في تحدي بصري جديد يشغل مواقع التواصل، نقدم لك خدعة بصرية محيرة ستختبر مدى دقة ملاحظتك وسرعة إدراكك، الصورة تبدو للوهلة الأولى مجرد مشهد طبيعي مليء بالعشب، ولكن الحقيقة أن هناك ضفدعًا مختبئًا ببراعة بين التفاصيل، فهل يمكنك اكتشافه في أقل من 7 ثوانٍ؟

«هل تمتلك عيون النسر؟».. حاول العثور على الضفدع المختبئ بين الأعشاب خلال 7 ثوانٍ فقط!

تعتمد هذه الصورة على مبدأ الخداع البصري، حيث تتداخل ألوان الضفدع مع ألوان العشب المحيط به، مما يجعل من الصعب تمييزه عند النظر السريع. هذه الأوهام تظهر لنا كيف يمكن للدماغ أن يخطئ في تفسير ما تراه العين، خاصة عندما تصمم العناصر لتبدو منسجمة في نمط واحد.

حاول العثور على الضفدع المختبئ بين الأعشاب

هذا التحدي لا يقتصر على فئة عمرية محددة، بل يمكن للجميع تجربته وتنمية قدراتهم في الملاحظة والتركيز وقد أشار كثيرون إلى أنهم لم يتمكنوا من العثور على الضفدع بسهولة، مما يزيد من قوة التحدي ويجعله تجربة بصرية محفزة للعقل.

أين يختبئ الضفدع؟

إذا كنت من بين من حاولوا مرارًا دون جدوى، فالضفدع يقع في منتصف الصورة تقريبًا، مموهًا بلونه الأخضر الذي ينسجم مع لون الأعشاب المحيطة، النظر بتركيز إلى مركز الصورة يكشف عن ملامحه الدقيقة مثل العينين والجسم المقوس.

إلى جانب التسلية، تساهم هذه الأوهام البصرية في تعزيز مهارات التركيز والانتباه للتفاصيل الدقيقة، وتعد وسيلة رائعة لتدريب الدماغ على تمييز الأنماط وتحليل الصور المعقدة لذلك، ينصح بتجربة مثل هذه التمارين بانتظام للحفاظ على مرونة الذهن ونشاط العقل.