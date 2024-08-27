انت الأن تتابع خبر أهلي جدة السعودي يبدأ في التحرك لضم نجم منتخب نيجيريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ دوري روشن السعودي من الانطلاق ومعه بدأت الأندية السعودية في التفاوض مع عدد من اللاعبين المميزين قبل غلق باب القيد،وعلي هذا الصعيد فقد بدأ نادي أهلي جدة في التحرك من أجل ضم نجم منتخب نيجيريا.

كشفت بعض التقارير الصحفية أن نادي أهلي جدة السعودي قد بدأ بالفعل في التحرك من أجل ضم النجم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابولي الإيطالي،وذلك لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل غلق باب القيد،وقد اقترن اسم أوسمين مرات عديدة في السابق بنادي أهلي جدة،ولكن مغالاة نادي نابولي في الصفقة وهي الحصول على قيمة الشرط الجزائي المقدر ب ١٢٠ مليون جعل المفاوضات تتوقف في عدة مناسبات.

ومع اقتراب نابولي من حسم صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي،فإن رحيل أوسمين أصبح مسألة وقت فقط،وذلك في حال دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب أو الوصول إلى إتفاق يرضي الطرفين.

وقد ذكر الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي X بأن نادي أهلي جدة قد تقدم بعرض رسمي لضم أوسمين بقيمة ٦٥ مليون يورو،وأوضح رومانو أن نابولي مستعد للتخلي عن خدمات النجم النيجيري ولكن العقبة الوحيدة إلى الآن هي عدم التوصل إلى إتفاق مع نادي أهلي جدة.

ومن الجدير بالذكر أن أوسمين يحظى باهتمام عدد كبير من الأندية الأوروبية وبالأخص نادي تشيلسي الإنجليزي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.