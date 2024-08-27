انت الأن تتابع خبر كل ما تريد معرفته عن حي السلى في قلب العاصمة السعودية الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقع حي السلى الذي يعتبر من أكثر الأحياء المأهولة بالسكان غرب الطريق الدائري الثاني شرق مدينة الرياض، ويتميز الحي بموقعه الاستراتيجي وقربه من المواقع الحيوية، وفي هذا المقال سوف نوافيكم بالمعلومات الوافية عن حي السلي بالرياض والخدمات والمرافق المتنوعة الموجودة به.

الطرق القريبة من حي السلي الرياض

يتميز حي السلي بأنه نقطة وصل بين عدد من الطرق التي نشير إليها في السطور التالية:

طريق هارون الرشيد، الذي يقع على الحدود الغربية للحي.

من الناحية الشمالية يوجد طريق أبو عبيدة عامر بن الجراح.

شارع الصفا في الحدود الجنوبية.

الطريق الدائري الجنوبي الذي يتخلله من الشرق إلى الغرب ليربط بين الطريق الدائري الثاني والطريق الدائري الشرقي.

الأحياء المجاورة لحي السلى الرياض

في الشمال يوجد حي السعادة.

حي المشاعل في الجنوب.

حي خشم العان في الشرق.

في الغرب يوجد حي الجزيرة.

المعالم القريبة من حي السلى الرياض

يتميز حي السلي بموقعه الفريد الذي يقع بالقرب من المواقع الحيوية مثلما نوضح في الأسطر التالية:

مكتب التعليم بشرق الرياض.

أسواق بندر.

مكتب الإشراف التربوي.

أبرز الشوارع الداخلية بحي السلي الرياض

شارع بن العميد

طريق هارون الرشيد

شارع اسطنبول

شارع بن ماجة

مراكز التسوق والمولات الموجودة بحي السلي الرياض

يوجد بالحي الكثير من المولات ومراكز التسوق كما سنعرض في السطور التالية:

مستودع حلويات الرشيد

مستودي دروب الجزيرة للتجارة

أسواق العثيم

سوبر ماركت كي دي دي

بنوك ومصارف حي السلي الرياض

صراف الراجحي

بنك الراجحي – مركز تحديث المعلومات

مطاعم حي السلي الرياض

يوجد بالحي كثيرا من المطاعم التي تشتهر بمذاقها الطيب الرائع والجودة والخدمة العالية ومنها ما يلي:

مطعم قلب إسطنبول البخاري

شاورما بلس

مطعم كنتاكي

هرفي

مطعم كودو

المستشفيات والمراكز الصحية في حي السلي