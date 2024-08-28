ارتفاع سعر الجنيه السوداني اليوم امام الريال السعودي الاربعاء 28 اغسطس 2024

انت الأن تتابع خبرارتفاع سعر الجنيه السوداني اليوم امام الريال السعودي الاربعاء 28 اغسطس 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد، يبحث العديد من المواطنين عن أحدث أسعار صرف العملات بما في ذلك سعر الجنيه السوداني شهد الجنيه السوداني في الآونة الأخيرة انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصري، حيث فقد أكثر من 65% من قيمته العالمية خلال الشهرين الماضيين.

اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024

نلاحظ ارتفاعا نسبيا في قيمة الجنيه السوداني. سنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل أسعار الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري والعملات الأجنبية الأخرى.

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء: 55.43 جنيه مصري

سعر البيع: 56.45 جنيه مصري

أسعار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية

الدولار الأمريكي: 2750.00 جنيه سوداني

الريال السعودي: 733.33 جنيه سوداني

الجنيه المصري: 56.45 جنيه سوداني

الدرهم الإماراتي: 749.31 جنيه سوداني

اليورو: 3055.55 جنيه سوداني

الجنيه الإسترليني: 3618.42 جنيه سوداني

الريال القطري: 755.49 جنيه سوداني