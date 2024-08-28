انت الأن تتابع خبر صندوق الاستثمارات السعودي يحدث صدمة في دوري روشن بقرار متأخر يؤثر على اللاعبين المحليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل زخم الانتقالات الصيفية ومواكبة التغييرات الكبيرة في الدوري السعودي، جاءت تقارير صحفية حديثة لتكشف عن تطورات غير متوقعة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل اللاعبين المحليين. فقد بدأ سوق الانتقالات في السعودية في 18 يوليو 2024، ومن المتوقع أن يستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، مما يمنح الأندية فترة محدودة لإتمام صفقاتها.

وفي خضم هذه الأجواء تلقت الأندية الكبرى في دوري روشن مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، معلومات مفاجئة قد تغير من خططها وتعزز من ديناميكيات سوق الانتقالات الحالية.

صندوق الاستثمارات السعودي يحدث صدمة في دوري روشن