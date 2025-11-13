الرياض - كتبت رنا صلاح - اختتمت فنادق «إيلاف» في مكة المكرمة والمدينة المنورة مشاركتها في «مؤتمر ومعرض الحج 2025»، الذي نظمته وزارة الحج والعمرة بمركز جدة للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله–، مستعرضة خبرتها الممتدة لأكثر من أربعة عقود في الضيافة المتكاملة للحجاج والمعتمرين، وبرامج التدريب والتأهيل الوطني والاستدامة التشغيلية المتسقة مع رؤية المملكة 2030.

فنادق إيلاف تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025 وتوقع اتفاقية تشغيل فندق جديد بمكة

وشهد جناح فنادق إيلاف خلال أيام المؤتمر تفاعلًا لافتًا من الوفود والزوار، حيث عرض أحدث خدمات المجموعة وفنادقها ومنشآتها الفاخرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما قدّم للجمهور نبذة عن مشروعها الرائد «رحلة الضيافة السعودية»، الذي يجسّد الضيافة السعودية بمعايير عالمية، إضافةً إلى عقد سلسلة لقاءات مهنية مع شركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين بهدف توسيع قنوات التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن.

كما شهدت المشاركة توقيع اتفاقية تشغيل فندق «إيلاف الصقرية» بمكة المكرمة، ضمن خطة المجموعة التوسعية لتعزيز حضورها في العاصمة المقدسة، وتأكيد دورها كشريك وطني في تطوير قطاع الضيافة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين تجربة ضيوف الرحمن ورفع الطاقة الاستيعابية خلال مواسم الحج والعمرة.

وأكدت مجموعة «إيلاف» التزامها بدعم صناعة السياحة والضيافة في المملكة، وتعزيز تجربة مميزة للحجاج والمعتمرين، مستندة إلى خبرة تجاوزت 40 عامًا في إدارة وتشغيل فنادق استراتيجية داخل المملكة، مع التركيز على كوادر وطنية مدربة وفق أعلى المعايير المهنية.