الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلق أمين محافظة الطائف المهندس عبد الله بن خميّس الزايدي فعالية “حديقة الحي” في حديقة الشجرة بحي شهار، بحضور أهالي الحي ومشاركة الأسر المنتجة والباعة الجائلين، ومراكز الأحياء، ومجمع تيرا مول، ضمن جهود الأمانة لتعزيز الترابط الاجتماعي وتحويل حدائق الأحياء السكنية إلى بيئة تفاعلية جاذبة لدعم المواهب وروّاد الأعمال.

أمانة الطائف تطلق فعالية “حديقة الحي” لتعزيز الترابط الاجتماعي ودعم الأسر المنتجة

وتسعى الأمانة من خلال هذه المبادرة إلى دعم المشاركة المجتمعية، وتعزيز الاستدامة بما يحقق صحة ورفاهية السكان، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في حدائق الأحياء، وتقوية الروابط الاجتماعية في بيئة نوعية مساعدة على التنمية الحضرية والبيئية، بما يتوافق مع جهود وزارة البلدية لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المناطق السكنية.

ونوه أهالي حي شهار بأهمية الفعالية التي تمنحهم فرصة الاستمتاع بالأماكن الخضراء والمساحات المفتوحة الداعمة للترابط الاجتماعي، فيما أشادت الأسر المنتجة بفتح منافذ تسويقية جديدة لمنتجاتهم، كما عززت مشاركة مراكز الأحياء ومجمع تيرا مول التفاعل الإيجابي مع المجتمع، وساهمت الأمانة في تطوير الخدمات المقدمة بالحديقة لتصبح وجهة عائلية ممتعة تجمع بين الترفيه والدعم المجتمعي، وتوفر فرصًا لتجمعات حيوية وأحياء أكثر ازدهارًا.