ارتفاع التضخم في السعودية 2.2% خلال أكتوبر 2025 بدعم ارتفاع أسعار السكن والأغذية والطاقة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بنسبة 2.2% خلال شهر أكتوبر 2025م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، مستندةً إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.5%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.1%.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى جاء نتيجة زيادة أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.7%، فيما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 1.5% مدفوعًا بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 2.5%، كما ارتفع قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.1% نتيجة زيادة أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.4%.

وأضافت الهيئة أن أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفعت بنسبة 5.9% مدفوعة بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية بنسبة 19.9%، بينما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.6% بسبب زيادة أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 7.1%، وارتفع قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 8.2% نتيجة زيادة أسعار التأمين بنسبة 13.2%.

في المقابل، سجلت بعض الأقسام انخفاضًا، حيث تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية بنسبة 0.5%، وأسعار المعلومات والاتصالات بنسبة 0.2%.

وعلى المستوى الشهري، شهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا نسبياً بنسبة 0.3% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والسكن والطاقة والعناية الشخصية وبعض الخدمات الأخرى، بينما استقرت أسعار أقسام النقل والمطاعم والترفيه والأثاث وخدمات التعليم والتأمين دون تغير يذكر.