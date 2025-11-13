نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- طائرات ذكية لرصد المخالفين في موسم الحج ضمن منظومة الأمن والتحول الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى وزارة الداخلية السعودية إلى توظيف التقنيات الحديثة في موسم الحج لضمان السلامة والأمن للحجاج، وذلك من خلال استخدام الطائرات من دون طيار (درون) لرصد المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، وقياس كثافة الحشود في مختلف المواقع، بما يسهم في تحقيق الانسيابية وتنظيم حركة الحجاج.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود رؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي والابتكار في الخدمات الحكومية، لتعزيز كفاءة الإدارة الميدانية وتقليل المخاطر.

آلية عمل طائرات الدرون خلال موسم الحج

رصد المخالفين: تقوم الطائرات بمراقبة الأماكن الحيوية ونقل بث مباشر عالي الدقة إلى مركز القيادة والسيطرة، ما يتيح اتخاذ القرارات الميدانية بسرعة ودقة.

إدارة الحشود: قياس الكثافة وتنظيم حركة الحجاج في مختلف المشاعر، لضمان انسيابية مرور الحشود وتقليل المخاطر.

الخدمات الطبية: تساهم الطائرات في الإمداد الطبي السريع، عبر نقل الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة إلى المناطق الأكثر ازدحامًا من مراكز الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو).

استخدامات الدرون في الإطفاء والإنقاذ

أطلق الدفاع المدني السعودي طائرة الدرون الذكية «صقر» للإطفاء والإنقاذ خلال موسم الحج الماضي، لأول مرة.

مواصفات الطائرة:

تعمل لمدة 12 ساعة متواصلة بارتفاعات عالية.

حمولة تصل إلى 40 كيلوغرامًا.

مزودة بـ نظام إطفاء متعدد الأغراض، وكاميرات حرارية، وأنظمة إنقاذ وتحكم وأمان.

إمكانية البث المباشر وربطها بـ مركز القيادة والتحكم لتسريع الاستجابة للحوادث.

الفوائد المتوقعة

توفر هذه التقنية الذكية سرعة استجابة عالية، مراقبة دقيقة، وتوفير بيئة آمنة للحجاج، كما تعزز من قدرات الأجهزة الأمنية والدفاع المدني في التعامل مع أي طوارئ بشكل فعال.