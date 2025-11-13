الرياض - كتبت رنا صلاح - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وذلك على مدينة الباحة ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، إضافة إلى الأجزاء المجاورة لها.

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء

وأوضح المركز في بيانه أن الحالة المطرية تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، داعيًا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، ومتابعة نشرات الأرصاد والتقارير المحدثة عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا التنبيه ضمن المتابعة المستمرة التي ينفذها المركز الوطني للأرصاد لحالة الطقس في مناطق المملكة، حيث تشهد بعض المناطق هذه الأيام تقلبات جوية موسمية تتفاوت في شدتها بين المتوسطة والغزيرة.

ودعا المركز الجهات المعنية والمواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة حتى انتهاء الحالة الجوية.