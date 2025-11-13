فريق طبي في مستشفى د. سليمان الحبيب ينهي معاناة سيدة بعد انزلاق حلقة المعدة

الرياض - كتبت رنا صلاح - نجح فريق طبي في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة في إنهاء معاناة سيدة أربعينية، كانت قد أجرت عملية وضع حلقة للمعدة قبل نحو 13 عامًا، بعدما تسببت في انسداد كلي للمعدة إثر تحركها إلى منتصفها، ووصلت المريضة إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، حيث أجريت لها عملية دقيقة قادها د. أحمد الجلعود استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة، رئيس الفريق الطبي المعالج.

وأوضح د. الجلعود أن المراجعة بدأت تعاني منذ شهرين من عدم ارتياح مع الأكل، وغثيان وقيء متكرر، تطور إلى صعوبة في البلع، ثم فقدان القدرة على تناول الطعام والشراب تمامًا، مبينًا أن الفحوصات أظهرت انزلاق الحلقة من موضعها العلوي إلى منتصف المعدة وتضخم الجزء العلوي منها بشكل كبير، ما تسبب في ضغط على أنسجة الكبد وانسداد كامل بالمعدة.

وأضاف أن الفريق الطبي أجرى عملية طارئة بالمنظار الجراحي استمرت ساعة ونصف، جرى خلالها إزالة الحلقة والالتصاقات، والتأكد عبر المنظار العلوي من عودة مرور الطعام بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن العملية تكللت بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد يوم من الملاحظة بحالة مستقرة.

وأكد الجلعود أن الحالة كانت نادرة ومعقدة، إلا أن التدخل السريع والاحترافية العالية للفريق الطبي أسهما في إنقاذ المريضة بفضل الله