اطّلع على الديربي الآن مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 01:22 مساءً - يستعد عشاق الكرة الإنجليزية لمتابعة قمة نارية تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي، وذلك ضمن مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يُقام على أرضية ملعب «ستامفورد بريدج» مساء يوم الأحد 12 أبريل.

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يدخل مانشستر سيتي هذه المباراة وهو يطمح لمواصلة الضغط على الصدارة والحفاظ على آماله في حصد اللقب، حيث حقق الفريق انتصارين في آخر 5 مباريات، ويسعى السيتيزنز لتجاوز عقبة تشيلسي بعد أن انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، مما يجعل هذه المواجهة حاسمة لفك الارتباط وتحقيق الأفضلية.

على الجانب الآخر، يخوض تشيلسي اللقاء وهو يمر بفترة صعبة من حيث النتائج، إذ تعرض لـ 4 هزائم في آخر 5 مواجهات خاضها في البريميرليج مقابل انتصار وحيد، ويأمل البلوز في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل العالم، وتصحيح المسار للعودة إلى المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وقناة beIN 4K، ويتولى المعلق حفيظ دراجي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات اللقاء الذي يديره تحكيمياً الحكم كريس كافاناغ.