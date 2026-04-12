اطّلع على علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 01:22 مساءً - يستعد عشاق الكرة الإنجليزية لمتابعة مواجهة قوية تجمع بين أستون فيلا ونوتينغهام فورست، وذلك ضمن مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يُقام على أرضية ملعب «سيتي غراوند» مساء يوم الأحد 12 أبريل.

ترتيب أستون فيلا ونوتينغهام في الدوري الإنجليزي

يدخل أستون فيلا هذه المباراة وهو يطمح لمواصلة عروضه القوية وتعزيز حظوظه في المربع الذهبي، حيث حقق الفريق نتائج مميزة في الجولات الأخيرة شملت 4 انتصارات في آخر 5 مباريات، ويسعى الفيلانز لتكرار تفوقهم بعدما حسموا لقاء الذهاب لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، يخوض نوتينغهام فورست اللقاء وهو يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحسين مركزه في جدول الترتيب، ورغم تذبذب النتائج مؤخراً، إلا أن الفريق يطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق الموسم الحالي، خاصة بعد تحقيقه انتصارين وتعادل في آخر 5 مواجهات خاضها في البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد نوتينغهام

يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، ويتولى المعلق أحمد البلوشي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لمجريات اللقاء الذي يديره تحكيمياً الحكم مايكل سالزبوري.

كيفية مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد نوتينغهام عبر الإنترنت

يمكنكم متابعة المباراة التي ستجمع بين أستون فيلا ونوتينغهام فورست عبر الإنترنت من خلال تطبيق "beIN Connect" أو منصة "TOD TV"، واللذين يوفران خدمة البث المباشر بجودة عالية للمشتركين، لضمان متابعة أحداث الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة عبر الأجهزة الذكية.