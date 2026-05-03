من لقاء عفوي إلى ترند.. تفاصيل إعلان رسمي الفنان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 03:29 مساءً - تصدر الفنان اللبناني رامي عياش مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في برنامج "Table 3"، حيث خطف الأنظار بتصريحات عفوية وموقف إنساني لافت تجاه مقدمة البرنامج، ما أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مفاجأة رامي عياش لمذيعة برنامج Table 3 بسبب زفاف شقيقتها

خلال اللقاء، كشف رامي عياش عن علمه بقرب زفاف شقيقة مقدمة البرنامج، ليفاجئها بعرض مميز تمثل في حضوره الحفل والغناء فيه، حيث أبدى استعداده لتقديم أغنية "مبروك" بنفسه، متمنيًا للعروسين حياة سعيدة.

هذا الموقف جاء بشكل عفوي، ما زاد من تأثيره الإنساني، خاصة أن مقدمة البرنامج لم تكن تتوقع تلك المبادرة.

رد فعل مذيعة برنامج Table 3 على مبادرة رامي عياش

لم تتمالك مقدمة البرنامج مشاعرها بعد هذه المفاجأة، حيث عبّرت عن سعادتها الكبيرة ودهشتها من تصرف الفنان، مؤكدة أن هذا الموقف كان مؤثرًا للغاية بالنسبة لها.

كما سألته خلال الحوار عن إمكانية حضور زوجته داليدا معه، في أجواء غلب عليها الود والتلقائية.

إشادة الجمهور بموقف الفنان اللبناني رامي عياش الإنساني

حظي تصرف رامي عياش بإشادة واسعة من قبل المتابعين، خاصة مع انتشار المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل، حيث أثنى كثيرون على إنسانيته وتواضعه.

وأكد عدد من التعليقات أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الفنان بمواقف إنسانية، إذ يُعرف بدعمه ومساندته للآخرين، لاسيما في المواقف المؤثرة.

تصريحات رامي عياش عن الأوضاع في لبنان ونقل عائلته من بيروت

تطرق رامي عياش خلال اللقاء إلى جانب إنساني آخر، حيث تحدث عن قراره بنقل عائلته من بيروت إلى إحدى المناطق الجبلية، بسبب التوترات والضربات التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وأوضح أنه شعر خلال تلك اللحظات بمسؤولية كبيرة تجاه أطفاله، خاصة أثناء قيادته السيارة وهم برفقته، مشيرًا إلى أنه استعاد ذكريات والده الذي كان يمر بنفس الظروف لحمايتهم في أوقات الخطر.

تأثير تصريحات رامي عياش على الجمهور وتصدره الترند

ساهمت هذه التصريحات والمواقف الإنسانية في تصدر اسم رامي عياش قوائم البحث، حيث تفاعل الجمهور مع حديثه الذي جمع بين الجانب الإنساني والأسري.

ويؤكد هذا التفاعل على مكانة الفنان لدى جمهوره، ليس فقط بسبب أعماله الفنية، ولكن أيضًا بسبب مواقفه التي تترك أثرًا واضحًا لدى المتابعين.