تطورات.. صدور حكم ببراءة فضل شاكر وموعد صدور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:17 مساءً - تعرض الفنان اللبناني "فضل شاكر" خلال الأشهر الماضية لأزمة تتمثل في اتهامه بمحاولة قتل الشيخ "هلال حمود" وهو الاتهام الذي تسبب في حبس الفنان لعدة أشهر استمرت التحقيقات خلالها إلا أن صدر حكم أمس ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

براءة فضل شاكر من اتهامه بالقتل

أصدرت محكمة جنايات بيروت أمس قراراً ببراءة الفنان فضل شاكر من الاتهام الذي نُسب إليه من محاولته قتل الشيخ هلال حمود، وأصدرت المحكمة الحكم بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة وسماع كافة الشهود من الطرفية والوقوف على ملابسات القضية كاملةً.

رغم صدور حكم براءة المتهم من تهمة الشروع في القتل إلا أنه لم يتم حتى الآن صدور قرار إخلاء سبيله، حيث قدمت المحامية المسؤولة عن القضية الدكتورة "أماتا مبارك" طلب إلى المحكمة المختصة لإخلاء سبيل المتهم مع اتخاذ كافة التعهدات القانونية من منع سفر المتهم خارج البلاد وحضوره جلسات المحكمة العسكرية في مواعيدها.

طمأنت من جانبها المحامية الجمهور على الفنان وأكدت أنه بخير وبصحة جيدة وينتظر موعد خروجه، وأوضحت أن الفنان قد حملها رسالة إلى جمهوره تحمل سلام ومحبة ورغبة في اللقاء فور خروجه.