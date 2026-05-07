موعد مع المجد.. معتمد جمال يقود أخطر تحدي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:17 مساءً - يترقب عشاق الزمالك مواجهة فريقهم المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة تحمل أهمية خاصة للمدير الفني معتمد جمال، الذي أصبح على أعتاب كتابة فصل جديد في تاريخ القلعة البيضاء على المستوى القاري.

ويلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة الجزائري مساء السبت المقبل في لقاء الذهاب بالعاصمة الجزائرية، بينما تُقام مواجهة الإياب يوم 16 مايو على ستاد القاهرة الدولي، وسط آمال جماهيرية كبيرة باستعادة اللقب الإفريقي والتتويج بالكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخ النادي.

وتمثل البطولة فرصة ذهبية لمعتمد جمال من أجل تحقيق إنجاز غاب عن الزمالك منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعدما أصبح قريبًا من أن يكون أول مدرب مصري يقود الفريق للتتويج ببطولة إفريقية منذ عام 1994.

الزمالك يبحث عن أول لقب إفريقي بمدرب مصري منذ 1994

يأمل معتمد جمال في إنهاء سنوات طويلة من غياب المدرب الوطني عن منصات التتويج القارية مع الزمالك، حيث يعود آخر إنجاز إفريقي تحت قيادة مدرب مصري إلى الراحل محمود الجوهري، الذي قاد الفريق للفوز بكأس السوبر الإفريقي عام 1994 أمام الأهلي في المباراة الشهيرة بمدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية.

ومنذ تتويج الجوهري، نجح الزمالك في حصد عدة بطولات إفريقية، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو كأس السوبر الإفريقي أو الكونفدرالية، لكن جميعها جاءت بقيادة مدربين أجانب، ما يمنح النهائي الحالي قيمة تاريخية كبيرة بالنسبة لمعتمد جمال.

كما يسعى المدير الفني الحالي لتكرار تجربة المدرب السابق مؤمن سليمان، الذي اقترب من تحقيق دوري أبطال إفريقيا عام 2016 قبل خسارة النهائي أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية شهد نتائج قوية خارج الأرض

وقدم الزمالك مستويات قوية خلال مشواره في البطولة القارية هذا الموسم، بعدما بدأ رحلته من الدور التمهيدي الثاني أمام ديكيداها الصومالي، وحقق انتصارًا كبيرًا خارج ملعبه بنتيجة 6-0، قبل الفوز في لقاء الإياب بهدف دون مقابل.

وفي دور المجموعات، تصدر الزمالك مجموعته برصيد 11 نقطة، بعدما حقق الفوز على المصري وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد، إلى جانب تعادلين وهزيمة وحيدة.

وفي الدور ربع النهائي، تجاوز الفريق عقبة أوتوهو الكونغولي بعد التعادل ذهابًا 1-1، ثم الفوز إيابًا بنتيجة 2-1، ليصعد إلى نصف النهائي ويواجه شباب بلوزداد الجزائري، حيث حقق فوزًا مهمًا خارج ملعبه بهدف نظيف، قبل أن يفرض التعادل السلبي في القاهرة ويحسم التأهل إلى النهائي.

مواجهة اتحاد العاصمة تمثل اختبارًا حاسمًا لمعتمد جمال

تُعد مواجهة اتحاد العاصمة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه معتمد جمال منذ توليه القيادة الفنية للزمالك، خاصة في ظل رغبة الجماهير في استعادة البطولات القارية والعودة إلى منصات التتويج الإفريقية.

ويعوّل الجهاز الفني على خبرات لاعبي الفريق والعناصر الأساسية التي ظهرت بصورة قوية خلال مشوار البطولة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر قبل حسم اللقب على ستاد القاهرة.

ويأمل الزمالك في استغلال الدعم الجماهيري الكبير خلال مباراة العودة، لحسم اللقب القاري وإعادة الهيبة الإفريقية للفريق، بينما يترقب معتمد جمال فرصة تاريخية لوضع اسمه بين كبار المدربين الوطنيين في تاريخ النادي.