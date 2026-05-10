بعد الهزيمة من اتحاد العاصمة.. ماذا يحتاج الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 11:17 صباحاً - أصبحت مهمة الزمالك في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025-2026 أكثر تعقيدًا، عقب خسارته أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون مقابل في ذهاب الدور النهائي، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب 5 يوليو 1962 بالجزائر.

وتلقى الفريق الأبيض هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عن طريق أحمد خالدي من ركلة جزاء، بعد سيناريو مثير شهد إلغاء هدف سجله البديل خوان بيزيرا لصالح الزمالك في الدقيقة 90+1، قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

سيناريوهات فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية

وبات الزمالك مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق هدفين أو أكثر خلال مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم اللقب والتتويج بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه.

أما في حال فوز الزمالك بهدف دون رد فقط، فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم هوية البطل، نظرًا لانتهاء مجموع المباراتين بالتعادل 1-1.

وفي المقابل، يكفي اتحاد العاصمة تحقيق التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل في القاهرة، إذا كانت قاعدة الهدف خارج الأرض مطبقة، من أجل التتويج باللقب القاري.

ورغم الخسارة في الجزائر، لا تزال حظوظ الزمالك قائمة بقوة، خاصة مع إقامة مباراة العودة وسط جماهيره في استاد القاهرة، حيث يعول الفريق على دعم جماهيره وقدرته على قلب النتيجة وحصد لقب جديد يضاف إلى بطولتيه السابقتين في نسختي 2019 و2024.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك ضد اتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة يوم السبت 16 مايو 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة ينتظر أن تحسم بطل النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.