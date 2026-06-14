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الحرس الثوري الإيراني تعليقا علي الهجوم الإسرائيلي على الضاحية : لن يمر دون رد

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الحرس الثوري الإيراني تعليقا علي الهجوم الإسرائيلي على الضاحية : لن يمر دون رد

الحرس الثوري الإيراني تعليقا علي الهجوم الإسرائيلي على الضاحية : لن يمر دون رد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 06:30 مساءً - قال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت لن يمر دون رد.

وأكد مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء فى أول تعليق إيرانى بشأن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية إن جرائم الصهاينة في الضاحية لن تبقى دون رد.

هل أبلغت واشنطن مسبقًا بغارات ضاحية بيروت ؟


ومن جهة أخرى قال "أكسيوس"؛ إن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية قبيل تنفيذ هجوم ضاحية بيروت.
وقد شن جيش الاحتلال الإسرائيلى غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت ؛ وقال الجيش الاسرائيلي إنه  هاجم بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

تحريض ودعوات مسبقة للهجوم على الضاحية
 

وفى سياق محاولات عرقلة اتفاق السلام بين واشنطن وطهران ؛ دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لاستهداف ضاحية بيروت الجنوبية ؛ بذريعة الرد على هجمات حزب الله على مستوطنات الشمال ؛ ودعا بن غفير في منشور على منصة إكس –
إلى إطلاق صاروخ مقابل كل طائرة مسيرة مرسلة من لبنان، وإطلاق النار مقابل كل انتهاك يقوم به حزب الله، مشددا على ضرورة أن "ترتجف الضاحية" مقابل كل هجوم على إسرائيل.

كما طالب بقتل "ألف إرهابي" من عناصر حزب الله، مقابل "كل شعرة على رأس جندي" من جنود الجيش الإسرائيلي، مضيفا أنه "في مواجهة الإرهاب، نحن لا نكتفي بالاحتواء، بل نسحقه!"؛ وفق منشوره على "إكس".

وفى السياق نفسه ؛ دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش -في تدوينة على منصة إكس- رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إسقاط مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه مستوطنات الشمال.

وأضاف: "نحن نمر بأيام حاسمة ستحدد شكل المستقبل لسنوات عديدة قادمة. لقد وعدنا سكان الشمال بالأمن، وعلينا الوفاء بهذا الوعد!".

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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