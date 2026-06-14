الحرس الثوري الإيراني تعليقا علي الهجوم الإسرائيلي على الضاحية : لن يمر دون رد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 06:30 مساءً - قال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت لن يمر دون رد.

وأكد مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء فى أول تعليق إيرانى بشأن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية إن جرائم الصهاينة في الضاحية لن تبقى دون رد.