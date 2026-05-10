” تطور مفاجئ لـ فليك ” لاعب جديد يغيب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 11:17 صباحاً - تلقت تحضيرات نادي برشلونة لموقعة الكلاسيكو المرتقبة غداً الأحد صدمة جديدة، بعد تأكد غياب المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن عن قائمة الفريق التي ستواجه ريال مدريد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

هانز فليك يرفض المخاطرة بالمدافع الدنماركي كريستنسن

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدرب الألماني هانز فليك استقر على استبعاد كريستنسن من حساباته في لقاء القمة، فضلًا عن تفضيل الجهاز الفني عدم المجازفة باللاعب رغم مشاركته في التدريبات الجماعية منذ أسبوع، وذلك لضمان تعافيه بشكل كامل من الإصابة القوية التي لحقت به.

تفاصيل إصابة كريستنسن لاعب برشلونة ومدة غيابه عن الملاعب

يعاني كريستنسن من تبعات تمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، وهي الإصابة التي أبعدته عن المستطيل الأخضر منذ ديسمبر الماضي، حيث يتعامل الجهاز الطبي للبارسا بحذر شديد مع برنامج عودته لتجنب أي انتكاسة قد تضاعف مدة غيابه.

قائمة غيابات برشلونة تزداد قبل مواجهة الريال في الكلاسيكو

بجانب كريستنسن، يدخل برشلونة اللقاء مفتقداً لخدمات موهبته الشابة لامين يامال، الذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم الحالي، مما يضع المدرب هانز فليك أمام تحديات فنية صعبة لاختيار التشكيل المناسب لمواجهة الغريم التقليدي في ليلة حسم لقب "الليجا".

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد و برشلونة في حسم الدوري الإسباني

يحتضن ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مواجهة برشلونة وريال مدريد غداً الأحد، حيث يسعى "البلوجرانا" لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم لقب الدوري رسمياً، بينما يأمل ريال مدريد في تعطيل مسيرة غريمه وتقليص الفارق في أمتار المسابقة الأخيرة.