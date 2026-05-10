قاعدة ”الهدف بهدفين”.. سيناريوهات تتويج الزمالك بالكونفدرالية أمام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 11:17 صباحاً - تترقب جماهير نادي الزمالك مواجهة الإياب الحاسمة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، 16 مايو، على استاد القاهرة الدولي، وسط حسابات دقيقة تحكمها لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كيف تحسم قاعدة "الهدف خارج الأرض" اللقب القاري؟

تعتمد بطولات "الكاف" للأندية قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل في مجموع المباراتين، وهي القاعدة التي تجعل من مباراة الإياب "موقعة حسابية" تتطلب تركيزاً دفاعياً وهجومياً عالياً من كتيبة معتمد جمال.

سيناريوهات حسم اللقب للزمالك في القاهرة بعد الخسارة بهدف نظيف في الذهاب أمام إتحاد العاصمة

الفوز بفارق هدفين: الفوز بنتيجة (2-0) أو (3-1) يمنح الزمالك اللقب مباشرة دون الدخول في أي حسابات أخرى.

الفوز بنتيجة (1-0): في حال فوز الزمالك بهدف نظيف، تتساوى الكفتان تماماً مع نتيجة الذهاب، ويتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم البطل.

خطر استقبال الأهداف: استقبال الزمالك لأي هدف في القاهرة يصعب المهمة بشدة؛ فإذا انتهت المباراة بنتيجة (2-1) لصالح الزمالك، سيتوج اتحاد العاصمة باللقب بفضل تسجيله هدفاً خارج ملعبه (قاعدة الهدف بهدفين).

يدرك الجهاز الفني للزمالك أن الحفاظ على نظافة الشباك في "استاد القاهرة" هو المفتاح الأول لحصد البطولة، حيث إن أي هدف جزائري سيعني حاجة الأبيض لتسجيل 3 أهداف للفوز باللقب، وهو ما يضع عبئاً كبيراً على خط الدفاع لتفادي هفوات لقاء الذهاب.