الرياض الليلة لا تنام.. والنصر والهلال يفتحان أبواب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 11:17 صباحاً - في بعض الليالي تتحول كرة القدم إلى ما يشبه اختبارًا للأعصاب وديربي الرياض المقبل يبدو واحدًا من تلك الليالي الثقيلة بالتوتر والترقب، المدينة كلها تترقب مواجهة النصر والهلال على ملعب الأول بارك في مباراة تحمل وزن موسم كامل داخل تسعين دقيقة فقط خصوصًا مع اقتراب دوري روشن السعودي من محطته الأخيرة.

مباراة الهلال والنصر

تقام مواجهة النصر والهلال مساء الثلاثاء على أرضية ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي للمحترفين في لقاء ينتظره جمهور الكرة السعودية باعتباره أهم مباريات الموسم الحالي.

وتبدأ أحداث الديربي عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسط اهتمام جماهيري وإعلامي ضخم يحيط بالمواجهة قبل بدايتها بساعات طويلة.

أين يمكن مشاهدة ديربي الرياض؟

تتولى شبكة قنوات ثمانية نقل مباراة النصر والهلال بشكل مباشر ضمن تغطيتها الحصرية لمنافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

كما تتيح الشبكة متابعة المباراة عبر منصتها الرقمية وتطبيقها الرسمي المجاني ما يسمح للجماهير بمشاهدة الديربي مباشرة عبر الإنترنت من خلال الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة إلى جانب التغطية التحليلية الموسعة التي تسبق اللقاء وتستمر بعد نهايته.

معلق مباراة الهلال ضد النصر

يقود الوصف الصوتي للديربي كل من فارس عوض ومشاري القرني في مواجهة تبدو مرشحة للكثير من اللحظات الدرامية داخل أرض الملعب.

كيف يدخل النصر والهلال هذه الليلة؟

النصر يصل إلى الديربي وهو في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 82 نقطة بعد 32 مباراة ويبحث عن انتصار قد يمنحه أفضلية ضخمة قبل الجولة الأخيرة من الموسم.

أما الهلال فيملك 77 نقطة من 31 مباراة، ما يجعله متمسكًا بفرصته في العودة للمنافسة على اللقب لذلك يدخل المباراة تحت شعار واضح: لا مجال للتفريط.