نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية بشأن مصير أوسوريو مع الزمالك.. إليك التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، مفاجأة مدوية بشأن مصير الكولومبي “ خوان كارلوس أوسوريو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال كريم شحاتة عبر برنامج "كورة كل يوم"، أن أيام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك باتت معدودة بعد تراجع نتائج الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

وأضاف: 'أوسوريو عارف إنه هيمشي من الزمالك، ولكن الشرط الجزائي حاليا هو الذي يعيقه للرحيل عن تدريب الفريق الأبيض".

وأردف قائلًا: "احتفال أحمد علاء لاعب المقاولون العرب بهدفه فى مرمي الزمالك بنسر الأهلي "عيب" ولا يليق حتى ولو اعتذر بعد ذلك".

وتعادل الزمالك والمقاولون العرب في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين بهدف لكل منهما في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.