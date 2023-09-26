نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء 26-9-2023 إقامة أربع مباريات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تعد أبرز لقاءات اليوم مواجهتا الأهلي ضد العين والاتحاد ضد الخلود.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستكون ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك.

ماهي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة كأس الملك؟

الرياض ضد الفيحاء – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

العين ضد الأهلي – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الخلود ضد الاتحاد – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الفيصلي ضد الطائي – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.