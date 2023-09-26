نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانضباط تفرض عقوبات قوية ضد الأهلي والهلال والنصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارات بتوقيع عقوبات قوية ضد الأهلي والنصر والهلال، بعد الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقررت لجنة الانضباط تغريم الألماني يايلسه مدرب ‎فريق الأهلي، 20 ألف ريال، وذلك لعدم ارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب في مباراة ‎النصر.

كما غرمت اللجنة، البرتغالي كاسترو مدرب ‎النصر، 20 ألف ريال لعدم ارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب في مباراة ‎الأهلي.

فيما تم إلزام الأهلي بدفع غرامة قدرها 100 ألف ريال بسبب رمي جماهيره 6 علب مياه و3 أدوات تجاه أرضية الملعب في مباراة ‎النصر وإصابة لاعب الفريق المنافس.

وأعلنت اللجنة عن تغريم محمد جحفلي وحبيب الوطيان ومحمد القحطاني لاعبي ‎الهلال، 60 ألف ريال بواقع 20 ألف ريال لكل واحد منهم بداعي دخول غرفة تبديل الملابس وهم غير مسجلين في قائمة مباراة.

جدير بالذكر أن النصر فاز برباعية مقابل ثلاثة أمام الأهلي، فيما تعادل الهلال مع ضمك، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي.