نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينهي الشوط الأول بثلاثية في شباك سان جورج الأثيوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الأهلي على ضيفه سان جورج الأثيوبي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المقامة بينهما على استاد القاهرة الدولي بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أجرى عدة تغييرات في صفوف فريقه خلال مباراة اليوم بإشراك كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة ومحمد الضاوي كريستو منذ البداية في ظل النتيجة المميزة التي أنهى عليها المارد الأحمر نتيجة مباراة الذهاب.

أحداث مباراة الأهلي وسان جورج

ولم يُمهل الأهلي الضيف إلا 10 دقائق فقط حتى تمكن محمد مجدي أفشة من إحراز الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة داخل الشباك.

واستمر ضغط الأهلي بعد هدف أفشة حيث مرر إمام عاشور كرة انفرد على إثرها محمود كهربا بالمرمى داخل منطقة الجزاء ثم سددها قوية تصدى لها الحارس باهيرو.

وسدد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من داخل يسار منطقة الجزاء مرت في الشباك الجانبية لمرمى الحارس باهيرو نيجاش.

وضاع هدف محقق للأهلي بعد هجمة مرتدة سريعة على الجبهة اليسرى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها أحمد عبد القادر بلمسة هيأت الكرة لزميله محمود كهربا المواجه تماما للمرمى لكن الأخير سدد الكرة بشكل غير متقن أعلى العارضة العلوية للمرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمحمود كهربا في الدقيقة 33 بعد إعاقته داخل منطقة الجزاء ليُسددها داخل المرمى معلنًا الهدف الثاني للمارد الأحمر.

وفي الدقيقة 39 عاد محمد مجدي أفشة ونجح في إضافة الهدف الثالث لفريقه والثاني له في اللقاء بعدما حول عرضية متقنة من الجهة اليسرى لكريم الدبيس داخل الشباك.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد لينتهي بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.