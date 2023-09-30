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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة لمواجهة قوية أمام نظيره فريق الاتفاق، مساء اليوم على ملعب "الأمير عبدﷲ الفيصل"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن السعودي" موسم 2023/2024.

توقيت متابعة مباراة أهلي جدة ضد الاتفاق في دوري روشن

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الأهلي ونظيره الاتفاق في دوري روشن السعودي، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترتيب الفريقين في جدول دوري روشن السعودي

يحتل فريق الاتفاق المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد فريق الأهلي في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي

ويمكن متابعة مباراة الراقي ضد الاتفاق اليوم السبت في دوري روشن السعودي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.