نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب "الأمير عبدﷲ الفيصل"، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن السعودي" موسم 2023/2024.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي، اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، وضبط تردد القناة كالتالي:-

- عبر نايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

- عبر عرب سات

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

ترتيب الفريقين في جدول دوري روشن السعودي

يحتل فريق الاتفاق المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد فريق الأهلي في المركز السادس برصيد 15 نقطة.