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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد الليبي عصر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية المقامة في دولة قطر.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز أمام نظيره دجلة الجامعة العراقي بنتيجة 92-77 في افتتاح جولات مرحلة مجموعات البطولة العربية لكرة السلة.

توقيت متابعة مباراة الأهلي ضد الاتحاد الليبي في البطولة العربية لكرة السلة

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والاتحاد الليبي اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد الليبي في البطولة العربية لكرة السلة

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد الليبي عصر اليوم الإثنين، عبر قناة الاتحاد العربي لكرة السلة على اليوتيوب، الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية لكرة السلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.