ختام منافسات بطولة رواد الكاراتيه السابعة

اختتمت مؤخرا بطولة رواد الكاراتيه المفتوحة السابعة والتي أقيمت في الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك تحت رعاية سعادة سالم بن حمد المحروقي رئيس اللجنة العمانية للكاراتيه عضو مجلس الشورى ممثل ولاية أدم، وحضور عدد غفير من محبي رياضة الكاراتيه، حيث شارك في هذه النسخة عدد 400 لاعب ولاعبة يمثلون 21 ناديا ومركزا وأكاديمية من 6 دول وهي : سلطنة عمان ، الإمارات العربية المتحدة ، قطر ، مصر، اليمن، إيران .

وهدفت البطولة الى تطوير رياضة الكاراتيه العمانية من خلال احتكاك اللاعبين في سلطنة عمان باللاعبين المشاركين من الدول الأخرى؛ مما يصقل ويطور مهارات اللاعبين وذلك عبر التنافس بينهم واللاعبين الآخرين وقد قسمت المنافسات على فئتي الكاتا ( القتال الوهمي ) والكوميتيه ( القتال الحر ) للفردي والجماعي حسب الأعمار السنية والأوزان التي حددتها اللجنة المنظمة للبطولة، أدار منافسات هذه البطولة نخبة من الحكام الدوليين و القاريين والوطنيين .

وجاءت نتائج الترتيب العام للدورة على النحو التالي :جاء في المركز الاول نادي شباب الأهلي الإماراتي وفي المركز الثاني نادي علي الرئيسي والمركز الثالث نادي القدرة للكاراتيه و نادي ذا تشامب في المركز الثالث « مكرر».

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