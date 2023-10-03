معسكر مغلق للأهلي قبل مواجهة إنبي.. كولر يفكر في تغيير الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة إنبي، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

الأهلي يدخل معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة انبي

ومن المقرر أن يدخل الأهلي، معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة انبي غدا في قبل نهائي كأس مصر للموسم الماضي، والتي يسعى فيها رفاق كولر التأهل من خلالها والمنافسة على اللقب.

وعقد كولر، جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة انبي وتم الاستقرار على ملامح التشكيل الأساسي، مع وجود بعض المفاضلة في المراكز الهجومية.

وكان المارد الأحمر، نجح في التأهل مؤخرًا إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب سان جورج الأثيوبي، بعد الفوز عليه بنتيجة 7-0 بمجموع المباراتين.

