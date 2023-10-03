نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبيب يتحدى الخطيب.. الزمالك يهدد صفقة الأهلي المنتظرة بضم "صاروخ منتخب مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنتظر جماهير وعاشقي نادي الزمالك، حسم انتخابات القلعة البيضاء سريعا، لحل الأزمات التي تضرب الفريق الأول لكرة القدم، بين المستحقات المتأخرة ورحيل بعض نجوم الفريق.

وترغب الإدارة القادمة للفارس الأبيض، في عودة الزمالك من جديد إلى منصات التتويج والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها الفريق، عند طريق إبرام العديد من الصفقات القوية الجديدة.

- الزمالك يرصد التعاقد مع عمر كمال

وعلمت مصادر الفجر الرياضي، أن يضع مسؤولو الزمالك عينهم على التعاقد مع الظهير الأيمن المتألق عمر كمال نجم فريق فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث سيكون اللاعب وقتها له الحق في التوقيع لأي فريق.

وتابعت المصادر، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قد أوصى لجنة التخطيط بضرورة التعاقد مع نجم منتخب مصر في الموسم الحالي، لتدعيم صفوف الفريق، لذا سيكون الصدام شديدا هذا الموسم على ضم اللاعب بين القطبين.