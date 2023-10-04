فيتوريا يستقر على استبعاد ثنائي الزمالك من معسكر مصر واقتراب لطفي للدخول

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على استبعاد ثنائي فريق الزمالك، خلال معسكر الفراعنة المقبل في أكتوبر الجاري.

وينطلق معسكر منتخب مصر بقيادة فيتوريا، بالفترة من 9 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 17 من نفس الشهر، في العاصمة الإماراتية أبوظبي ويخوض خلالها مباراتين وديتين.

ويلعب منتخب مصر مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر المقرر لهما يومى 12 و16 أكتوبر الجاري، خلال معسكره بالعين على استاد هزاع بن زايد.

ويأتي ذلك في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

وتحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي، المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، بمدينة العين، وذلك في إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي.

ويتجه المدرب البرتغالي، لاستبعاد محمد صبحي حارس الزمالك وحسام عبدالمجيد زميله بالفريق، بعد تراجع مستوى الثنائي مع الفريق، خلال الفترة الماضية.

كما يدرس المدير الفني، ضم علي لطفي حارس مرمى فريق زد، للمعسكر المقبل، خاصةً بعد انطلاقته القوية مع فريق زد الذي انتقل إلى صفوفه من النادي الأهلي، بداية الموسم الجاري.