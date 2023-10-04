نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. مهاجم الزمالك مرشح للانتقال إلى البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة والصفقات المحتملة للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر إذاعة راديو 9090: نحن نحتاج التعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو الشتوي، ولكن هناك وقت كافي لاختيار الصفقات المناسبة في يناير.

وعن احتمالية ضم ناصر منسي مهاجم الزمالك: كل شئ وارد، وهو من اللاعبين المميزين في مركزه بالدوري الممتاز.