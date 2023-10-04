موديست يسجل أول أهدافه بقميص الأهلي أمام إنبي بكأس مصر " فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - قص الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلسلة أهدافه مع النادي الأحمر.

ونجح المهاجم الفرنسي في تسجيل أول أهدافه بقميص الأهلي في مواجهة إنبي المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي.

وفي الدقيقة ٥١ من عمر اللقاء وصلت تمريرة مدافع إنبي الخاطئة إلى موديست المنفرد بالمرمى فسدد الأخير كرة ارتطمت بسيف الخشاب مدافع إنبي وسكنت يمين المرمى.

ويلتقي الأهلي حاليًا إنبي على استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.