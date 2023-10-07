بركات يتحدث عن صعوبة مجموعتي الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -



تحدث محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، عن صعوبة مجموعتي الأهلي وبيراميدز، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مجموعة بيراميدز هي الأصعب في دوري الأبطال، خاصة في ظل وجود صن داونز".

وتابع:"صن داونز أحد أفضل الفرق في إفريقيا، ومازيمبي جلب صفقات قوية للغاية".

وأضاف: "مجموعة الأهلي أيضا بها فرقا قويا، ورأينا شباب بلوزداد تخطى الزمالك في الموسم الماضي بدوري الأبطال".

واختتم: "يانج أفريكانز فريق صعب على ملعبه ويتطور بشكل رهيب في آخر موسمين".

جدير بالذكر أن بيراميدز يقع في المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا التي تضم صن داونز وإف سي نواذيبو، ومازيمبي.

بينما يتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد وميدياما، ويانج أفريكانز.