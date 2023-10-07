نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أوسوريو يفتح النار على التحكيم بعد نهاية مباراة الزمالك والبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على أداء التحكيم خلال مباريات الفريق الأخيرة.

تصريحات أوسوريو

وقال المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الزمالك والبنك الأهلي: "اعتدت ألا أتحدث عن التحكيم ولكن لدي الكثير لأقوله لو تحدثت في هذا الأمر".

وتابع المدير الفني لفريق الزمالك: "قرار الحكم لا بد أن يكون موجه لي، لماذا يعاقب الحكام مدحت عبد الهادي وعبد الله طارق المترجم، من يتحدث هو أنا".

وأتم أوسوريو: "أنا أتحدث ثلاثة لغات الإسبانية والإنجليزية وأفهم العربية، ولكن حينما أتحدث مع الحكام يكون حديثي باللغة الإنجليزية ومن المفترض أن يكون حكام فيفا متقينين اللغة".

من الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان قد حقق فوزا صعبا على منافسه البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري نايل.