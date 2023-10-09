نيون ـ أ.ف.ب: من المتوقع أن يمنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم الثلاثاء بريطانيا وإيرلندا شرف استضافة نسخة كأس أوروبا 2028، وتركيا وإيطاليا نسخة 2032. وكما هو الحال مع كل اختيار، ستجتمع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي خلف أبواب مغلقة في مقره، على ضفاف بحيرة جنيف، في مدينة نيون السويسرية، قبل اتخاذ قرار الاعلان عن مضيفي النسختين مع حفل قصير متوقع في منتصف النهار. لكن يمكن لممثلي الملفين المرشحين عن كل نسخة أن تصل بهدوء، لأنها الوحيدة المتقدمة بطلب الاستضافة، مما يؤكد الاتجاه المزدوج حول الأحداث الرياضية الكبرى: ندرة الطلبات في مواجهة الاستثمارات المطلوبة والتجمع بين الدول المهتمة بعد مفاوضات طويلة خلف الكواليس، وبالتالي قتل الإثارة والتشويق النهائي.

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