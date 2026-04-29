ترفيه بلا حدود.. تردد قناةستار سينما علي النايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:31 صباحاً - تعد قناة ستار سينما من القنوات المميزة في مصر والوطن العربي حيث لقت انتشارا واسعا من محبي الافلام حيث تعرض مجموعة من الافلام العربية والاجنبية التي تناسب جميع الاذواق وتهتم القناة بالتحديث المستمر لتردد لضمان أعلى جودة للمشاهد لذلك يبحث عنها الكثير .
التردد الجديد لقناة ستار سينما علي النايل سات :
- التردد : 12562
- معدل الترميز : 27500
- الاستقطاب : افقي (H)
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
طريقة تنزيل القناة بخطوات سهلة على الرسيفر :
- ندخل على القائمة (menu) من الريموت
- ثم نختار التركيب
- نضغط علي اضافة تردد جديد
- نكتب بيانات تردد القناة وهي ( التردد - الاستقطاب - معدل الترميز )
- ثم نضغط علي بحث (search)
- وعند ظهور القنا نضغط علي حفظ (save) .
